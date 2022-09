A pochi giorni dalla scomparsa del loro padre, Silvia e Giulia Provvedi hanno svelato ai fan alcuni drammatici retroscena.

Le Donatella, alias Giulia e Silvia Provvedi, sono state colpite da un tragico e doloroso lutto. Nelle scorse ore il loro padre, che stava combattendo contro un tumore, è stato colpito da un infarto a cui non è riuscito a sopravvivere mentre era in videochiamata con loro e con la loro mamma. “Oggi abbiamo salutato per l’ultima volta nostro padre. Non ci sono parole per descrivere la sofferenza per questa perdita così improvvisa. Nostro padre era malato di cancro ma stava rispondendo bene alle cure e non è morto per quello. È morto di un infarto mentre era in videochiamata con noi e nostra mamma”, hanno svelato le due cantanti con una lunga serie di messaggi condivisi nelle loro stories.

Giulia e Silvia Provvedi: la morte del padre

Giulia e Silvia Provvedi stanno facendo i conti con un doloroso lutto: le due hanno perso il padre, scomparso per un infarto proprio mentre era in videochiamata con loro e con la moglie. Attraverso i social le due cantanti hanno voluto ringraziare tutti coloro che, nelle ultime ore, hanno offerto loro un po’ di conforto e hanno scritto delle stories anche per ringraziare il personale sanitario che si è preso cura del padre mentre si trovava in ospedale.

Le due ragazze hanno però rimproverato chi ha risposto loro mentre chiamavano il 118: “Purtroppo gli stessi ringraziamenti non possiamo farli al personale del 118. Senza entrare nei dettagli ha trattato male noi e nostro padre, come fosse un “numero”, hanno scritto nelle loro stories.

