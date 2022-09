Manuel Achille Vallicella, ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, si è tolto la vita a 35 anni.

In queste ore sui social in tanti tra i fan di Uomini e Donne stanno esprimendo il loro cordoglio per la tragica scomparsa di Manuel Achille Vallicella, ex volto del dating show e tatuatore di 35 anni. Stando a quanto riportato da Amedeo Venza e dal dj Enrico Ciriaci, Manuel si sarebbe tolto la vita, ma le cause al momento non sono note. Tre anni fa l’ex tronista aveva perso la madre a cui era legatissimo, e il lutto sarebbe stato per lui devastante.

Manuel Achille Vallicella è morto

In tanti sui social stanno piangendo la prematura scomparsa di Manuel Achille Vallicella, ex corteggiatore di Ludovica Valli ed ex tronista che da anni si era fatto conoscere come tatuatore. Al momento non sono note molte informazioni sulle cause della sua scomparsa, ma in tanti tra coloro che l’avevano conosciuto hanno espresso la loro incredulità e il loro dolore via social.

“Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma.. non ho parole Rip”, ha scritto Amedeo Venza in una story via social. Nel 2019, a causa di una lunga malattia, Vallicella aveva perso la sua adorata mamma e lui stesso aveva ammesso quanto quel lutto fosse stato per lui impossibile da superare.

