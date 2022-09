A poche ore dalla tragica scomparsa di Manuel Vallicella, un suo amico ha svelato alcuni retroscena sul suo stato d’animo dell’ultimo periodo.

Manuel Vallicella, ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e donne, si è tolto la vita a 35 anni. Sembra che da tempo – anche a causa della scomparsa della madre – soffrisse di una grave forma di depressione da cui non sarebbe mai riuscito a guarire.

“Non si drogava ed era sano come un pesce. Soffriva di depressione dopo la morte della madre ma mai avremmo pensato che si sarebbe tolto la vita”, ha dichiarato a Fanpage Enrico Ciriaci, amico del tatuatore.

Manuel Vallicella e la depressione: la confessione dell’amico

In queste ore in tanti tra coloro che hanno conosciuto Manuel Vallicella o che hanno avuto modo di seguirlo durante la sua esperienza a Uomini e Donne stanno esprimendo il loro cordoglio per la sua tragica e prematura scomparsa. A quanto pare l’ex tronista era stato colpito da una grave forma di depressione, ma nessuna tra le persone a lui vicine avrebbero potuto sospettare il triste epilogo delle ultime ore.

“Era cambiato dopo la scomparsa della madre, non è mai più tornato quello di prima. Quando usciva con noi amici era spento, faceva fatica a sorridere. Quanto a una compagna non saprei. Non mostrava la sua vita privata, né con noi amici né sui social”, ha confessato il suo amico, Enrico Ciriaci, a Fanpage. In queste ore anche Raffaella Mennoia e Ludovica Valli hanno espresso il loro cordoglio via social per la tragica e prematura scomparsa dell’ex tronista.

