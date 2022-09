Francesca Cipriani convolerà presto a nozze con Alessandro Rossi e lei stessa ha svelato chi sarà il suo testimone di nozze.

Entro la fine del 2022 si svolgeranno le attesissime nozze di Francesca Cipriani e del suo fidanzato, Alessandro Rossi, ma per ora sui dettagli legati alla cerimonia vige il massimo riserbo e Francesca Cipriani non ha neanche svelato la data esatta del matrimonio. Per adesso la showgirl ha però rivelato che il suo testimone sarà Alfonso Signorini, che le ha permesso di trascorrere del tempo insieme al fidanzato durante la sua partecipazione al GF Vip.

Francesca Cipriani

Francesca Cipriani si sposa: il testimone

In tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più sulle nozze di Francesca Cipriani, che presto diventerà la moglie di Alessandro Rossi. La proposta di matrimonio era stata fatta al GF Vip e forse anche per questo motivo l’ex Pupa ha scelto di avere come suo testimone Alfonso Signorini, che è stato il conduttore delle ultime tre edizioni del programma. Per adesso Francesca Cipriani ha deciso di non svelare la data esatta delle sue nozze ma ha svelato che tra i vip che saranno ospiti alla cerimonia vi saranno anche Raffaella Fico, Manuel Bortuzzo e Katia Ricciarelli (a cui lei avrebbe chiesto di cantare l’Ave Maria in Chiesa).

