L’event planner Silvia Slitti si è sfogata via social contro una persona che avrebbe occupato abusivamente casa sua e che secondo molti sarebbe Ambra Angiolini.

L’event planner Silvia Slitti si è lasciata andare ad un lungo sfogo via social in cui ha raccontato di come una persona famosa in tv – e che in molti credono essere Ambra Angiolini a causa di quanto da lei affermato – avrebbe occupato contro la sua volontà il suo appartamento a Milano. “Non sempre le persone si rivelano ciò che dicono, c’è una nota canzone che dice, ‘e se prometto poi mantengo’. Spesso le persone promettono ma non mantengo un bel niente”, ha tuonato Silvia Slitti che, attraverso i social, ha raccontato ai fan la sua disavventura.

Ambra Angiolini

Ambra Angiolini: le accuse di Silvia Slitti

Silvia Slitti, event planner piuttosto nota nell’ambiente milanese, ha raccontato come lei e suo marito abbiano affittato il loro appartamento a una persona famosa del mondo della tv che però, trascorsi i 10 mesi previsti per contratto, non gliela avrebbe resa come stabilito. La Slitti ha dunque tuonato via social:

“Passati i 10 mesi concordati i nostri amici volevano tornare in possesso della loro e si sono ritrovati a scoprire che la casa non sarebbe mai stata liberata, se non fino a quando, chi l’aveva abitata non avesse deciso di andarsene come se fosse sua”. In molti credono che la persona a cui lei ha fatto riferimento fosse Ambra Angiolini ma per adesso la showgirl non ha replicato alle parole dell’event planner. Sulla vicenda ci saranno ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG