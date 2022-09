Bebe Vio è stata paparazzata dal settimanale Chi mentre baciava la sua nuova fiamma, il giocatore di calcio a otto Gianmarco Viscio.

Bebe Vio è stata avvistata da Chi mentre baciava appassionatamente la sua nuova fiamma, il giocatore di calcio a otto Gianmarco Viscio. Non è dato sapere da quanto sia iniziata la liaison tra i due ma, dalle foto di Chi, sembra procedere a gonfie vele. La campionessa si è lasciata trasportare dai sentimenti per il fidanzato che, dopo una passeggiata per le vie di Roma, l’ha riaccompagnata a casa tra baci e abbracci affettuosi.

Bebe Vio: i baci a Gianmarco Viscio

Bebe Vio sembra aver finalmente trovato la felicità accanto al giocatore di calcio a otto Gianmarco Viscio: i due si sono stati sorpresi mentre si scambiavano baci e abbracci per le vie di Roma e la loro liaison sembra procedere davvero a gonfie vele. La campionessa è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la vita privata e finora non era uscita allo scoperto con nessuno dei suoi partner. Nonostante questo un anno fa era stata avvistata in compagnia di un ragazzo moro con cui sembrava essere in atteggiamenti intimi (ma la vicenda non era mai stata confermata e ben presto i due non sono più apparsi insieme).

