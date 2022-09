Giorgio Mastrota è convolato a nozze con Floribeth Gutierrez, e ha confessato di aver sentito Natalia Estrada pochi giorni prima del sì.

Con un’intima cerimonia a Bormio Giorgio Mastrota è finalmente convolato a nozze con Floribeth Gutierrez, madre dei suoi due figli più piccoli. Pochi giorni prima del sì il conduttore ha sentito la sua celebre ex, Natalia Estrada, madre di sua figlia Natalia Jr. Lui stesso ha svelato a Chi cosa si sarebbero detti durante il colloquio telefonico: “Ormai facciamo vite distanti (…) Ci sentiamo ogni tanto, l’altro giorno l’ho chiamata perché faceva 50 anni, peraltro portati benissimo. Mi ha detto: “Ho saputo che ti sposi. auguri!”. Basta, chiusa lì”.

Giorgio Mastrota

Giorgio Mastrota: il matrimonio

Dopo che per oltre 2 anni erano stati costretti a rinviare le loro nozze a causa dell’emergenza Coronavirus, Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez sono finalmente convolati a nozze. I due si sono sposati a Bormio alla presenza degli amici e dei parenti più stretti e ovviamente alla cerimonia hanno preso parte tutti e 4 i figli avuti dal conduttore (due dei quali nati proprio dall’amore per Floribeth). In tanti hanno notato l’assenza di Natalia Estrada alla cerimonia, ma lo stesso Mastrota ha svelato che, pur avendo conservato un buon rapporto con la sua ex, oggi le loro vite sarebbero distanti e separate. I due hanno avuto una figlia, Natalia Jr, che li ha resi nonni di due splendidi bambini.

