Giaele De Donà è scoppiata in lacrime al GF Vip per come si sono messe le cose tra lei e Antonino Spinalbese.

Nelle ultime ore al GF Vip Giaele De Donà si è sfogata ed è scoppiata in lacrime per alcune affermazioni fatte contro di lei da Antonino Spinalbese, che ha deciso di troncare il loro rapporto. Lo spezzino ha anche fatto sapere che Giaele gli avrebbe confessato delle cose che, se rivelate, le farebbero fare una brutta figura.

“Antonino è andato a toccare cose mie personali dicendo ‘se parlo io fai una figura di m***a’, significa che è una persona a cui ho sbagliato fare delle confidenze, avrei dovuto evitare. Detto questo se lui ha deciso di chiuderla e non parlarmi più per un applauso significa che avrà fatto le sue considerazioni. Significa che per me era più importante di quanto io lo sia stata per lui e questa è già una risposta. Lui non ha perdonato il mio applauso nei confronti tuoi, Oriana”, ha dichiarato in lacrime.

Antonino Spinalbese

Giaele De Donà contro Antonino: le lacrime

I rapporti sono alquanto tesi al GF Vip tra Antonino Spinalbese e la sua ex amica speciale, Giaele De Donà. Lo spezzino non ha affatto gradito il rapporto instaurato da Giaele con Oriana e nelle ultime ore l’ha minacciata affermando di sapere cose che potrebbero metterla in grave imbarazzo.

In tanti credono che tra i due sia successo qualcosa sotto le coperte ma al momento sulla questione non è dato sapere di più e le frasi dette da Antonino a Giaele hanno creato un putiferio in rete. Al momento in molti sembrano avercela con lo spezzino e si chiedono quali sviluppi avrà la vicenda tra i due all’interno della Casa.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG