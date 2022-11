Oriana Marzoli e gli altri volti del GF Vip hanno chiesto a Antonino Spinalbese cosa abbiano fatto lui e Giaele De Donà sotto le coperte.

Cosa succede tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà al GF Vip? I due, che finora non hanno nascosto la loro reciproca attrazione, si sono appartati insieme sotto le coperte e secondo i fan del programma si sarebbero visti alcuni movimenti sospetti. In queste ore i due sono stati interrogati in merito alla vicenda da parte degli altri concorrenti del programma e sono molti a chiedersi se abbiano detto la verità. “Non abbiamo fatto nulla, zero”, ha datto Antonino, mentre Giaele ha aggiunto: “Ci piacciamo, ma siamo solo amici”.

Antonino Spinalbese

Giaele e Antonino sotto le coperte: i dettagli

Giaele De Donà non ha nascosto di essere attratta da Antonino Spinalbese e la questione ha mandato su tutte le furie suo marito, Bradford Beck, che si è detto intenzionato a troncare la relazione qualora lei continui ad oltrepassare il limite con l’hair stylist. Intanto lei e Antonino hanno smentito di aver avuto rapporti intimi sotto le coperte, ma sono sempre di più i fan del programma convinti che tra i due l’attrazione sia palpabile. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

Al momento Giaele sembra essere più presa di quanto non lo sia Antonino e in tanti si chiedono se arriverà a oltrepassare il famoso limite imposto da suo marito.

