Ilary Blasi è stata avvistata in compagnia di un misterioso uomo che sarebbe l’immobiliarista Edmondo Israilovici.

Ilary Blasi è stata avvistata in compagnia di Edmondo Israilovici, partner fondatore di una prestigiosa agenzia immobiliare a cui la conduttrice avrebbe affidato il compito di trovare un appartamento che possa essere adatto a lei a Milano, dove nei prossimi mesi dovrà occuparsi della conduzione dell’Isola dei Famosi. Inizialmente si è ipotizzato che tra i due potesse essere in atto una liaison ma sulla questione non sono emerse conferme.

Ilary Blasi e Edmondo Israilovici: le foto

Nelle scorse ore il settimanale Diva e Donna ha paparazzato Ilary Blasi in compagnia di un uomo misterioso che si è poi scoperto essere Edmondo Israilovici, immobiliarista a cui – si vocifera – la conduttrice abbia affidato il compito di aiutarla a trovare la casa dei suoi sogni a Milano, dove sarebbe intenzionata ad andare a vivere insieme ai figli.

Sulla questione al momento non vi sono conferme e sembra che la vicenda sia tra le tante che Ilary Blasi e Francesco Totti si troveranno a dover chiarire difronte ai loro legali nei prossimi mesi. L’ex Capitano avrebbe da poco affittato una nuova casa a Roma in compagnia di Noemi Bocchi e in tanti si chiedono come lui e Ilary gestiranno la custodia dei figli qualora dovessero andare a vivere in città diverse.

