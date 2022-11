Melissa Satta ha annunciato al fine della sua relazione con Mattia Rivetti e a quanto pare i due non si sarebbero lasciati pacificamente.

Nei giorni scorsi Melissa Satta ha annunciato la fine della sua relazione con Mattia Rivetti, durata per ben 2 anni. In queste ore la showgirl ha scritto alcuni messaggi via social che molti credono essere delle evidente frecciatine rivolte all’imprenditore con cui, evidentemente, le cose non sono finite nel migliore dei modi. “Non è che perdi le parole, le risparmi solamente”, ha scritto la modella, e ancora: “E chi non ha il coraggio di sceglierti, non merita nemmeno di averti come opzione”.

Melissa Satta: le frecciatine al suo ex

Cosa succede tra Melissa Satta e il suo ex, Mattia Rivetti? La storia tra i due è naufragata dopo 2 anni d’amore e, a quanto pare, Melissa Satta avrebbe ancora il dente avvelenato con l’imprenditore.

Secondo indiscrezioni la showgirl – reduce dal divorzio da Kevin Prince Boateng – dopo due anni insieme a Rivetti avrebbe voluto un impegno più importante da parte sua e non avrebbe mai smesso di sognare un altro figlio. L’imprenditore forse non ha accolto questa possibilità? Ad annunciare la rottura attraverso i social è stata Melissa Satta, che ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

