Aurora Ramazzotti è incinta del suo primo figlio e, attraverso i social, ha svelato ai fan che il periodo magico della gravidanza avrebbe per lei qualche lato negativo: la figlia di Michelle Hunziker ha infatti ammesso di avere incubi di continuo. “Da quando sono incinta faccio incubi tutte le notti. Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio incoscio di notte. Poi svegliandomi tre quattro volte per andare in bagno o ne ricomincio uno nuovo oppue faccio il squel di quello appena finito”, ha scritto nelle sue stories.

Aurora Ramazzotti: gli incubi in gravidanza

Aurora Ramazzotti si sta godendo la sua prima gravidanza ma lei stessa non ha negato, attraverso i social, di aver vissuto anche qualche lato negativo di questa fase della sua vita (come le nausee o gli incubi che, da alcuni mesi, tormenterebbero il suo sonno). Il piccolo di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sarà un maschietto e il suo arrivo è previsto per gennaio 2023. L’influencer e la sua famiglia sono più felici che mai per l’arrivo del bebè e al momento in tanti tra i fan sono curiosi di sapere quale sarà il nome scelto da Aurora e dal fidanzato.

