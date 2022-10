Aurora Ramazzotti ha svelato ai fan se avrà una bambina o un bambino dopo il suo splendido gender reveal party.

Aurora Ramazzotti avrà un figlio maschio e lei stessa lo ha svelato più felice che mai dopo aver preso parte a un Gender reveal party (organizzato apposta per lei da alcune amiche). “Volevamo condividere quest’emozione incredibile (prima che lo facesse qualcun altro)”, ha scritto ironica la conduttrice dopo che, nei mesi scorsi, la notizia della sua gravidanza era trapelata prima che lei potesse dare l’annuncio ufficiale.

Aurora Ramazzotti: il gender reveal party

Dopo aver finalmente confermato la notizia della sua gravidanza Aurora Ramazzotti ha potuto mostrare ai fan dei social alcuni retroscena del suo gender reveal party, a cui ovviamente hanno preso parte anche i futuri nonni (Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e i genitori di Goffredo Cerza). La giovane conduttrice e il fidanzato Goffredo hanno svelato che avranno un figlio maschio, il cui arrivo è atteso per gennaio 2023. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla gravidanza di Aurora che, per il momento, ha preferito proteggere la sua privacy e tutelarsi durante questa fase molto delicata della sua vita.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG