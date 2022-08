Secondo il settimanale di Alfonso Signorini Aurora Ramazzotti sarebbe incinta del suo primo figlio insieme a Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti sarà presto mamma? Secondo il settimanale Chi sì, e i suoi genitori ne sarebbero già al corrente. Secondo il settimanale di Signorini i due vip avrebbero confessato agli amici di essere più felici che mai per l’arrivo di un nuovo bebè nella loro famiglia e l’arrivo del piccolo sarebbe atteso per gennaio 2023. Aurora Ramazzotti per il momento non ha confermato né smentito la notizia, ma alcuni mesi fa lei e Michelle Hunziker erano state avvistate mentre acquistavano un test di gravidanza in Sardegna.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti incinta: l’indiscrezione

Aurora Ramazzotti aspetterebbe il suo primo figlio insieme al fidanzato Goffredo Cerza: l’indiscrezione è stata fornita dal settimanale Chi, che ha anche aggiunto alcuni particolari rispetto alla gravidanza e alle reazioni dei genitori di Aurora (che quindi potrebbero diventare presto nonni). La notizia per il momento non è stata confermata dalla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ma più volte in passato Aurora si è vista costretta a smentire i gossip che la volevano incinta. Nel frattempo lei e Goffredo si apprestano a traslocare in una casa più grande e in tanti si chiedono se sarà quella che ospiterà il loro primo bambino.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG