La ballerina Giulia Pauselli e il compagno Marcello Sacchetta hanno dato il benvenuto al loro primo figlio.

Giulia Pauselli è mamma per la prima volta: la ballerina e Marcello Sacchetta hanno finalmente stretto tra le braccia il loro bebè e, sui social, la coppia ha dato il tenero annuncio della sua nascita ai fan. Il piccolo si chiama Romeo Maria, e nel suo post Giulia Pauselli ha scritto: “Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile”.

Giulia Pauselli ha partorito

Con enorme gioia Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta hanno accolto il loro primo bebè, che hanno deciso di chiamare Romeo. La coppia aveva annunciato la gravidanza via social ma poi avevano deciso di trascorrere questo delicato periodo nel più totale riserbo, senza rivelare troppi particolari ai loro fan.

“Io e Marci stiamo vivendo questo dono immenso in intimità godendoci ogni mia piccola trasformazione, condividendo tanta gioia a lavoro e in famiglia. Ci sono giorni in cui vorrei gridare al mondo quanto di più prezioso sta crescendo dentro dì me ma poi penso che per una volta nella vita non esiste cosa più intima, profonda e viscerale dì questa e che merita tempo, rispetto e protezione”, aveva dichiarato la ballerina attraverso le sue stories via social. Nel frattempo fan, amici e colleghi sono impazienti di saperne di più sull’arrivo del bebè e hanno inviato alla coppia una valanga di messaggi di auguri.

