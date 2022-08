È diventato sempre più insistente un gossip riguardante la presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti. Sulla questione è intervenuto Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi è uno dei migliori amici di Aurora Ramazzotti e non a caso molti dei suoi fan in queste ore hanno chiesto a lui se fossero vere le notizie in circolazione in merito alla presunta gravidanza della figlia di Michelle Hunziker. “Non mi risulta”, ha risposto l’ex vincitore del GF Vip nelle sue stories via social.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti incinta: Tommaso Zorzi smentisce

Dopo che il rumor sulla sua presunta gravidanza è diventato sempre più insistente, Aurora Ramazzotti si è chiusa nel massimo riserbo e per il momento non ha confermato né smentito la notizia. In passato la figlia di Michelle Hunziker era già stata protagonista di gossip di questo tipo, ma aveva sempre smentito le indiscrezioni prima che si fossero gonfiate a dismisura come questa volta.

Mentre la notizia infatti è stata ripresa dai principali giornali, Aurora ha inaspettatamente scelto di mantenere il silenzio sui social. Alcune settimane fa il settimanale Chi aveva fatto sapere che la giovane e sua madre, Michelle Hunziker, erano state avvistate in una farmacia della Sardegna mentre acquistavano un test di gravidanza. La notizia si rivelerà vera?

