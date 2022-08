Selvaggia Lucarelli ha scatenato una nuova polemica contro Chiara Ferragni e Fedez per la sovraesposizione dei loro due bambini sui social.

Dopo le ultime polemiche che hanno interessato Fedez e Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli è tornata a scagliarsi contro la coppia più famosa dei social, questa volta accusandola di una sovraesposizione compulsiva e sregolata dei due figli minori. “Oggi, di fatto, i figli dei Ferragnez non sono solo i figli dei Ferragnez, ma a loro volta dei personaggi di cui tutti conoscono pure la faccia dei capricci nell’intimità di casa, come mangiano, dove erano quando hanno detto la prima parola. […] Non li precede la fama dei genitori, come normale, ma loro stessa fama. Lo hanno scelto loro? No”, ha tuonato la giornalista.

Selvaggia Lucarelli contro Fedez e Ferragni: la sovraesposizione dei figli

Più volte Chiara Ferragni e Fedez hanno replicato contro chi li ha accusati di sovraesporre i loro bambini sui social. Del resto i due hanno raccontato attraverso Instagram i momenti più importanti legati alla vita dei loro bambini, dalla nascita ai loro primi passi.

Selvaggia Lucarelli ha sollevato un dibattito sui social affermando che, secondo lei, i due avrebbero quantomeno oltrepassato la misura del buon senso in merito alla sovraesposizione dei due bambini, che ovviamente data la loro età non sono liberi di scegliere se e quando essere mostrati sui social. “Se scegli di mostrare poco o per nulla un bambino, anche se sei più famoso dei Ferragnez, quel bambino non riceverà attenzioni morbose dai media. Qualcuno ha saputo un granché delle figlie di Monica Bellucci finché una delle due non si è messa a fare la modella?”, ha scritto nelle sue stories. Per il momento Chiara Ferragni e Fedez non hanno replicato alle sue parole e in tanti sui social si chiedono se lo faranno.

