Federico Fashion Style si è mostrato dal letto di una clinica in cui avrebbe subito un intervento chirurgico.

Dopo diverse ore di assenza sui social Federico Fashion Style è tornato a mostrarsi da un letto d’ospedale, ma ha subito tranquillizzato i fan sulle sue condizioni: l’hair stylist dei vip avrebbe deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per migliorare un inestetismo che lo avrebbe messo a disagio, e le sue condizioni di salute sarebbero ottime.

“Vi voglio tranquillizzare sto benissimo, ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo”, ha confessato in un post via social, e ancora: “In adolescenza, avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale, vivevo in questa condizione che mi creava disagio – nell’espormi, fisicamente… Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia (contenitiva) che nascondeva questo inestetismo… Ma oggi sono riuscito a coronare un sogno!”.

Federico Fashion Style: l’intervento chirurgico

Federico Fashion Style ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per migliorare lo stato della sua zona addominale dopo che, a seguito di un eccessivo dimagrimento, non era mai riuscito a tornare alla sua forma fisica originaria. L’hair stylist ha precisato di essersi sottoposto a questo tipo di intervento solo per risolvere quello che per lui sarebbe stato un vero e proprio disagio, e ha anche rivelato che nel corso degli anni si sarebbe sottoposto a diete ed esercizio fisico senza però ottenere i risultati sperati. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla sua ritrovata forma fisica e molto presto Federico Lauri potrà lasciare l’ospedale.

