Una nuova perizia sulla morte di Michele Merlo ha portato la procura a indagare sul medico che lo visitò poco prima della sua scomparsa.

La procura di Vicenza sta indagando sulla scomparsa di Michele Merlo, il giovane cantante deceduto il 6 giugno 2021 per una leucemia fulminante. Pochi giorni prima Merlo si era recato dal medico di famiglia, che avrebbe liquidato i suoi sintomi (tra cui un grande ematoma sulla coscia) come quelli di uno strappo muscolare. Il medico di famiglia del cantante risulta formalmente indagato e la procura sta cercando di capire se, con delle analisi e una terapia tempestiva, il cantante si sarebbe potuto salvare.

Michele Merlo poteva essere salvato: la perizia

I genitori di Michele Merlo non si danno pace nell’aver perso in maniera tanto tragica e inaspettata il loro unico figlio e i due si sono rivolti alla procura di Vicenza chiedendo che sia fatta luce sul caso che ha visto protagonista il cantante. Nei giorni prima della sua tragica scomparsa, Merlo si era recato dal medico di famiglia e in pronto soccorso, ma in entrambi i casi i medici non avrebbero dato – sembra – particolare importanza ai suoi sintomi, scambiati per uno strappo muscolare e una banale tonsillite.

Secondo i consulenti della procura – stando a quanto riporta La Repubblica – se al cantante fosse stata somministrata una terapia adeguata le sue possibilità di sopravvivenza avrebbero potuto essere tra il 79 e l’87%. Il padre dell’artista ha commentato la notizia della nuova perizia confessando a La Repubblica: “Non mi rende felice sapere che c’è un indagato, non migliora la situazione in cui mi trovo ma il fatto che la procura abbia individuato un possibile responsabile significa che si stanno facendo accertamenti. Se qualcuno ha sbagliato, va punito”.

