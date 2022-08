Alessandro Cecchi Paone è stato paparazzato da Chi tra baci ed effusioni bollenti con la sua nuova fiamma.

Alessandro Cecchi Paone ha una nuova giovane e aitante fiamma: si tratta di un ragazzo di 26 anni di nome Simone. I due sono stati paparazzati da Chi durante le loro vacanze in Costiera Amalfitana e, a giudicare dalle foto pubblicate dal settimanale, la passione tra loro sarebbe alle stelle. “Una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando”, ha dichiarato il celebre volto tv al magazine di Signorini.

Alessandro Cecchi Paone: il fidanzato

Alessandro Cecchi Paone sembra aver ritrovato l’amore: oggi al fianco del conduttore vi è un ragazzo giovanissimo di nome Simone, con cui avrebbe deciso di trascorrere le vacanze in Costiera Amalfitana. I due sono stati avvistati da Chi mentre si scambiavano baci e abbracci alla luce del sole e del resto lo stesso giornalista ha precisato di non avere nulla da nascondere. La sua storia con la sua giovanissima nuova fiamma sarà destinata a durare? In tanti tra i suoi sono impazienti di saperne di più, ma per ora non è dato sapere dove i due si siano conosciuti o da quanto vada avanti la loro storia.

