Alex Nuccetelli ha riportato nuove, scottanti indiscrezioni sul conto di Francesco Totti e di Ilary Blasi.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera Francesco Totti si sarebbe confidato con lo storico amico Alex Nuccetelli che, proprio al giornale, avrebbe riportato alcune delle parole spese dall’ex Pupone nei confronti di Ilary Blasi, con cui ha annunciato la separazione dopo 20 anni insieme:

“Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato”, avrebbe detto l’ex capitano della Roma.

Francesco Totti

Francesco Totti: la confessione su Ilary Blasi

I motivi per cui Francesco Totti e Ilary Blasi si siano detti addio resta ancora un mistero, e mentre si vocifera che nelle prossime ore i due avranno il loro primo faccia a faccia insieme ai loro legali, Alex Nuccetelli ha riportato alcune inaspettate confidenze che gli sarebbero state fatte proprio dall’ex Capitano.

Totti avrebbe ammesso di essersi allontanato da Ilary Blasi ma avrebbe anche espresso la sua imperitura stima verso l’ex moglie, che con lui ha trascorso 20 anni di vita insieme. In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla rottura tra i due e si vocifera che presto Ilary Blasi potrebbe recarsi nel salotto tv dell’amica Silvia Toffanin per svelare ulteriori dettagli.

