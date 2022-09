Ilary Blasi si è mostrata felice e sorridente mentre accompagnava sua figlia Isabel al suo primo giorno di elementari.

Ora che è tornata a Roma ha inizio un nuovo capitolo per Ilary Blasi, che si sta occupando dei suoi figli come madre single. Nelle scorse ore la conduttrice ha condiviso alcune stories mentre accompagnava sua figlia Isabel al primo giorno di elementari e si è mostrata serena e sorridente accanto alla sua piccola con lo zainetto sulle spalle. Assente invece il papà della bambina che, dopo aver annunciato la separazione, è sparito dai social.

Ilary Blasi: il primo giorno di scuola di Isabel

Ilary Blasi continua a condividere con i fan i momenti della sua nuova vita da single, dalle vacanze in giro per il mondo al tempo trascorso con i figli, diventati la sua principale priorità. La conduttrice nelle scorse ore si è mostrata mentre accompagnava a scuola la piccola Isabel e non vi era alcuna traccia del suo ex marito, Francesco Totti, con cui si vocifera che le cose non siano finite nel migliore dei modi.

Secondo Chi i due avrebbero assunto alcuni degli avvocati più famosi in circolazione e nelle prossime settimane si rivedranno per cercare di stabilire un accordo di divorzio che vada bene a entrambi. I figli – secondo Chi – resteranno a vivere all’Eur, nella casa dove sono cresciuti. Al momento non è dato sapere se Totti e Ilary si alterneranno per stare insieme a loro o se invece i tre resteranno a vivere con uno solo dei due genitori.

