Francesco Chiofalo ha rotto il silenzio sulle sue condizioni dopo il ricovero avvenuto in Sicilia per un malore.

Nei giorni scorsi Francesco Chiofalo è stato ricoverato a Catania per un non meglio precisato problema alle gambe. Nelle scorse l’ex volto di Temptation Island è finalmente intervenuto via social, dove ha spiegato cosa gli sarebbe accaduto. “Psicologicamente sono stato malissimo, ho pensato di essere diventato invalido. La situazione più pesante era non riuscire a camminare e dover andare in giro in sedia a rotelle. Ho passato un incubo di 4 giorni, fortunatamente alla fine dei 4 giorni la gamba e il braccio hanno smesso di tremare. Sembra che questa cosa sia un effetto collaterale dell’operazione al cervello subita qualche anno fa per rimuovere il tumore che avevo. Non sembra però che io debba operarmi di nuovo, sarebbe stato devastante per me”, ha rivelato.

Francesco Chiofalo paralizzato: cos’è successo

Un anno fa Francesco Chiofalo è stato operato per un tumore al cervello e, nei giorni scorsi, l’ex volto di Temptation Island avrebbe subito alcuni problemi di salute dovuti agli strascichi dell’operazione (in particolare non sarebbe riuscito a muovere le gambe). Nonostante la grande paura vissuta, Chiofalo sarebbe riuscito a riprendersi e in tanti tra i fan dei social gli hanno espresso il loro supporto e il loro calore.

Per il momento non è dato sapere come stia l’ex gieffino e se dovrà subire ulteriori controlli a seguito di quanto accaduto. Al suo fianco è comunque sempre presente la fidanzata Drusilla Gucci, che non ha mai smesso di sostenerlo e di mostrargli il suo appoggio.

