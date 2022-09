Dopo la nascita della sua prima figlia Violeta Mangrinan, fidanzata di Fabio Colloricchio, si è confidata con i suoi fan.

Violeta Mangrinan è diventata mamma per la prima volta alcune settimane fa e nei giorni scorsi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo il parto. La fidanzata di Fabio Colloricchio ha anche rivelato alcuni dettagli sui suoi rapporti sotto le lenzuola dopo la nascita della figlia Gala, e nelle sue stories ha ammesso: “Di solito si consiglia di non avere rapporti dopo il parto per 4-6 settimane. Nel mio caso non ho rispettato la famosa “quarantena” quindi non fate come me!”, ha affermato, per poi concludere: “Bisogna ascoltare sempre il proprio ginecologo”.

Fabio Colloricchio: la fidanzata e le confessioni dopo il parto

Tutto sembra scorrere liscio come l’olio per Fabio Colloricchio e la fidanzata Violeta che, dopo essere diventati genitori, non avrebbero rinunciato alla loro vita sotto le lenzuola. Del resto la passione per la coppia è sempre stata alle stelle e i due, dopo l’esperienza a Supervivientes, avevano confessato di avere avuto rapporti con continuità anche durante la gravidanza.

Nei giorni scorsi anche la celebre ex di Colloricchio ha avuto un bambino: Nicole Mazzocato ha infatti annunciato via social la nascita del suo primo bambino, Paolo, nato dall’amore per Armando Anastasio.

