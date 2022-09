Michelle Hunziker ha postato alcune foto sui social che hanno sollevato i dubbi dei suoi fan in merito alla sua storia con Tomaso Trussardi.

Mentre si vocifera che lei e Giovanni Angiolini si siano separati e che lei stia per diventare nonna del suo primo nipotino, Michelle Hunziker è finita di nuovo al centro dell’attenzione mediatica per via di alcuni scatti postati sui social. Nelle foto in questione è evidente che la conduttrice porti un anello al dito (secondo i fan simile a una fede) e in tanti si chiedono se non possa trattarsi del segno di un riavvicinamento tra lei e Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker con la fede al dito

Michelle Hunziker intende tornare con il suo ex marito, Tomaso Trussardi? La coppia ha annunciato la separazione a gennaio scorso e, nel frattempo, la conduttrice è stata più volte avvistata in atteggiamenti intimi con il chirurgo Giovanni Angiolini. In tanti tra i suoi fan si chiedono quindi se l’anello da lei indossato non fosse la vera nuziale e, soprattutto, se tra lei e l’ex marito possa esserci davvero un riavvicinamento dopo quanto accaduto nei mesi scorsi.

Del resto lo stesso Trussardi aveva affermato di non aver gradito le attenzioni riservate alla Hunziker dall’altro celebre suo ex marito, Eros Ramazzotti, con cui nelle ultime ore si vocifera che la conduttrice potrebbe presto diventare nonna del suo primo nipote (Aurora Ramazzotti sarebbe infatti incinta). Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli?

