Guillermo Mariotto ha rotto il silenzio in merito alla lite avuta da Milly Carlucci e Raimondo Todaro un anno fa.

Dopo l’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle lui e la conduttrice Milly Carlucci avevano avuto un piccolo battibecco via social. Sulla questione è intervenuto anche Guillermo Mariotto, giudice del programma, che a Mio ha confessato: “Quando è uscito di scena, nessuno se n’è accorto. Onestamente non ho sentito il vuoto perché il programma si riempie di tante cose e questo dimostra che siamo tutti utili ma nessuno indispensabile. Non ne abbiamo sentito la mancanza, forse perché è arrivato Vito Coppola, che è stato un terremoto di bravura”.

Lite Carlucci-Todaro: le parole di Mariotto

Guillermo Mariotto ha scagliato una frecciatina contro Raimondo Todaro, che ha detto addio a Ballando con le Stelle ed è approdato a Amici di Maria De Filippi. Il ballerino replicherà alle sue parole?

Un anno fa aveva fatto discutere il suo botta e risposta con la conduttrice dello show, Milly Carlucci, che si era detta delusa nell’aver appreso della decisione del ballerino a mezzo social. I due in seguito si sarebbero chiariti e di recente lo stesso Todaro ha speso parole d’ammirazione nei confronti della conduttrice. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se, soprattutto, il ballerino romperà ancora il silenzio in merito al suo addio al programma che l’ha reso famoso.

