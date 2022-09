Caterina Balivo ha confessato ai fan la delusione da lei provata durante il suo ottavo anniversario di nozze con Guido Maria Brera.

Caterina Balivo e Guido Maria Brera sono volati alla volta degli States per festeggiare il loro ottavo anniversario e, nelle scorse ore, la conduttrice ha confessato via social che i loro programmi per la giornata si sarebbero rivelati una grossa delusione. I due sarebbero partiti con un battello nelle acque di Boston dove speravano di realizzare il sogno della conduttrice, ossia quello di avvistare le balene. Caterina Balivo ha però rivelato ai fan di essere riuscita a vederne soltanto una: “Anniversario con le balene. In quattro ore di viaggio solo una, vabbè sarà per la prossima ( credici dice lo sposo )”, ha scritto la conduttrice nel suo post via social.

Caterina Balivo: la delusione nell’anniversario di nozze

Caterina Balivo sognava di vedere le balene nel loro habitat naturale ma, purtroppo, il suo sogno non si è realizzato. A regalarle la gita sul battello è stato il marito Guido Maria Brera, con cui la conduttrice sta soggiornando negli Stati Uniti dopo un periodo in cui sembra che finalmente sia riuscita a ritrovare la serenità. Lei stessa ha infatti confessato che, durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus, lei e il marito avessero vissuto un periodo di crisi, che oggi sembra definitivamente rientrato. Ci saranno ulteriori sviluppi per la coppia in futuro?

