L’influencer Chiara Ferragni ha dedicato un tenero messaggio al marito Fedez nel loro quarto anniversario di nozze.

Chiara Ferragni ha pubblicato un video con cui ha condiviso alcuni dei momenti più belli del suo matrimonio con Fedez nel loro quarto anniversario di nozze. “Buon anniversario amore mio. Quattro anni da coppia sposata e sei insieme come coppia. Non c’è nessun altro con cui preferirei passare questa vita, nel bene e nel male. Ti amo, sempre e per sempre”, ha scritto l’influencer nella didascalia al suo video.

Chiara Ferragni: l’anniversario di matrimonio

Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato il loro quarto anniversario come marito e moglie e, a quanto pare, i due sono più innamorati che mai. L’influencer ha condiviso sui social il video di quello che per lei è stato il giorno perfetto, mentre Fedez le ha risposto via social ringraziandola ancora per il sostegno che gli ha mostrato in questo ultimo, difficile periodo in cui si è trovato a fare i conti con il tumore.

“Grazie per essermi stata accanto in questo anno così complicato, grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia ma soprattuto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti”, ha scritto il rapper mentre in tanti tra fan, amici e colleghi, hanno fatto le loro congratulazioni alla coppia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG