Francesca Cipriani ha svelato via social che entro la fine dell’anno sposerà il fidanzato Alessandro Rossi.

Francesca Cipriani è più felice che mai: lei e il fidanzato Alessandro Rossi diventeranno marito e moglie entro la fine dell’anno e in tanti tra i loro fan non vedono l’ora di saperne di più. La proposta di nozze era giunta durante la partecipazione dell’ex Pupa all’ultima edizione del GF Vip e nelle ultime ore lei ha scritto in un post sui social: “Presto sposi. Quando? Nel 2022”.

Francesca Cipriani sposa Alessandro Rossi

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi starebbero già affrontando i preparativi per il loro grande giorno che, a quanto pare, si svolgerà entro la fine del 2022. Al momento non c’è una data precisa per le nozze della coppia e in tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più.

Francesca Cipriani è più innamorata che mai del suo compagno, che le ha chiesto di sposarlo durante la sua ultima partecipazione al GF Vip. I due hanno anche rivelato di sognare una vita insieme e dei figli. “Ho avuto una vita travagliata dal punto di vista sentimentale, sono stata tanto male. Ora sono felice. Ho conosciuto una persona buona come me, l’altra metà dell’anima, con cui costruire un futuro. Non la voglio più perdere e qua, stando isolati da tutto e da tutti, nasce la paura di perderlo”, aveva confessato lei al GF Vip.

