Sono trascorsi 25 anni dal terribile incidente d’auto che strappò la vita alla giovanissima Lady Diana. Il principe Harry ha voluto ricordare e omaggiare sua madre durante il Sentebale Polo Cup in Colorado. “E’ il 25° anniversario della morte di mia madre e sicuramente non sarà mai dimenticata. Voglio che sia un giorno pieno di ricordi del suo incredibile lavoro e dell’amore per il modo in cui lo ha fatto”, ha dichiarato il principe, e ancora: “Voglio che sia un giorno per condividere lo spirito di mia madre con la mia famiglia, con i miei figli, che vorrei l’avessero incontrata”.

Il principe Harry era soltanto un bambino quando sua madre, Lady Diana, scomparì a causa di un tragico incidente nel ponte dell’Alma di Parigi. Il Principe ha voluto ricordare e omaggiare Diana pubblicamente nel 25esimo anno dalla sua scomparsa, e in passato lui stesso ha confessato quanto la sua morte lo abbia segnato profondamente. Harry ha anche rivelato i sentimenti di estraneità provati quando partecipò ai funerali della principessa triste e ha anche ammesso di aver abusato di sostanze per cercare di superare lo strazio per quel doloroso lutto.

“Era come se fossi uscito dal mio corpo, come se camminassi facendo quello che ci si aspettava da me. Mostravo un decimo delle emozioni che tutti mostravano: questa era mia madre, non l’avete nemmeno mai incontrata”, ha confessato il Principe (stando a quanto riporta Vanity Fair).

