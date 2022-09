In tanti hanno preso le difese di Aurora Ramazzotti dopo che i principali settimanali hanno riportato la notizia della sua gravidanza.

Aurora Ramazzotti si è chiusa nel più totale silenzio dopo che il settimanale Chi ha lanciato lo scoop riguardante la sua presunta gravidanza. Al momento non è dato sapere se la notizia sia vera o meno e nel frattempo molti hanno accusato il magazine di Signorini di aver mancato di rispetto a Aurora e al fidanzato Goffredo Cerza, che sicuramente avrebbero preferito tenere la notizia per sé in questo momento (dato che entrambi non hanno smentito né confermato, come fatto in altri casi).

Aurora Ramazzotti: polemica per lo scoop sulla gravidanza

Aurora Ramazzotti è incinta? Al momento la domanda resta senza risposta perché, dopo lo scoop di Chi, la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti si è chiusa nel silenzio. Nel frattempo in molti tra i suoi fan hanno preso le sue difese, scagliandosi contro il settimanale per aver condiviso il gossip senza attendere l’annuncio ufficiale dei presunti genitori.

“Io ormai non ho grande simpatia per la Ramazzotti. Ma giuro se fossi al posto suo e annunciassero la mia gravidanza prima di me, o addirittura una che non c’è farei il panico”, ha scritto un utente via social, mentre un altro ha aggiunto: “Non so se è una notizia vera o falsa ma in entrambi i casi penso che sia poco carino che varie testate giornalistiche abbiano annunciato con tanto di foto gigante un momento così speciale come la gravidanza prima dei futuri genitori”. Aurora Ramazzotti romperà il silenzio in merito alla questione?

