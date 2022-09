Nicole Mazzocato ha postato una foto sui social che ha sollevato i dubbi dei fan e lei stessa ha svelato perché.

Durante i festeggiamenti per il suo primo compleanno da mamma (da alcune settimane è nato suo figlio Paolo) Nicole Mazzocato ha postato una foto in cui appare raggiante, in perfetta forma fisica, sulla spiaggia. La foto ha destato clamore tra i suoi fan che le hanno chiesto come avesse fatto a tornare in forma perfetta a poche settimane dal parto. La stessa Nicole ha precisato che in realtà lo scatto in questione risalirebbe al 2020, e si è mostrata via social senza nascondere le rotondità dovute alla sua recente gravidanza. “Non sono bionica!”, ha puntualizzato.

Nicole Mazzocato: il fisico dopo il parto

Nicole Mazzocato è più felice che mai: nel giorno del suo 32esimo compleanno l’influencer tiene tra le braccia il suo regalo più bello, il piccolo Paolo. Il bambino è nato dall’amore tra l’influencer e Armando Anastasio, che sono al settimo cielo.

Nicole Mazzocato nelle ultime ore ha svelato di essere felice ma anche molto provata per queste prime settimane di assestamento e ha anche precisato che, con la dovuta calma, si preoccuperà di tornare nella sua solita forma fisica. In tanti tra i suon fan sui social le hanno fatto comunque i complimenti per la sua straordinaria bellezza e per l’arrivo del piccolo Paolo nella sua vita.

