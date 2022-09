Andrea Zelletta ha sfilato sul red carpet di Venezia insieme alla fidanzata Natalia, ma lui è stato travolto da una valanga di critiche.

Gli utenti sui social hanno dimostrato di non apprezzare affatto il look sfoggiato da Andrea Zelletta al Festival di Cinema di Venezia e in tanti lo hanno criticato attraverso i social. L’ex gieffino ha indossato un classico completo elegante ma a non ottenere affatto i favori dei fan è stata la sua acconciatura, caratterizzata da una massiccia dose di gel per capelli. “Ma chi l’ha conciato così? Voglio il numero del suo parrucchiere”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Leccato da una mucca?”, e ancora: “Parrucchiere licenziato e da radiare all’albo”.

Andrea Zelletta: critiche per il look a Venezia

Mentre la sua fidanzata Natalia Paragoni ha ricevuto centinaia di lodi e commenti entusiastici per il look da lei sfoggiato sul red carpet del Festival di Venezia, Andrea Zelletta ha ricevuto per lo più delle critiche: in tanti non hanno affatto gradito l’acconciatura dell’ex gieffino, e se la sono presa direttamente con chi ha curato il suo look. Andrea Zelletta per il momento non ha replicato alle critiche e sembra che lui e Natalia siano più felici che mai. La coppia, legata già da qualche anno, ha recentemente svelato di essere pronta a convolare a nozze e in tanti non vedono l’ora di saperne di più.

