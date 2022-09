L’ex di Giulio Fratini, Roberta Morise, ha commentato la notizia della liaison tra l’imprenditore ed Elisabetta Gregoraci.

Secondo Chi Elisabetta Gregoraci starebbe frequentando in gran segreto Giulio Fratini, l’imprenditore già balzato agli onori delle cronache per alcune liaison con donne famose dello show business, da Raffaella Fico a Roberta Morise. Proprio la Morise in queste ore è stata interrogata dai fan in merito alla relazione tra i due, e ha dichiarato via social: “Sono felice per entrambi”.

Roberta Morise: la storia tra Giulio Fratini e Elisabetta Gregoraci

Roberta Morise ha praticamente confermato la notizia della liaison tra Giulio Fratini ed Elisabetta Gregoraci affermando che sarebbe felice per entrambi. I due per adesso non hanno confermato né smentito le notizie in circolazione, e Elisabetta Gregoraci è sempre stata bene attenta a non esporre le sue liaison (dopo la rottura dall’ex marito, Flavio Briatore). In tanti si chiedono se prima o poi i due si decideranno a uscire allo scoperto e se sulla questione ci saranno ulteriori sviluppi.

Fratini è già balzato agli onori delle cronache per diverse storie avute con donne più o meno famose del mondo dello spettacolo, tra cui Raffaella Fico. Anche Roberta Morise è stata legata all’imprenditore, ma la loro relazione era durata meno di un batter di ciglia.

