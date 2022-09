Roberta Di Padua si è sfogata con un lungo post via social dopo esser stata travolta dalle critiche per la sua cena con Davide Donadei.

Nei giorni scorsi Davide Donadei e Roberta Di Padua sono stati avvistati insieme e in molti, sui social, li hanno accusati di aver dato inizio a una liaison top secret che potrebbe aver portato Davide Donadei alla rottura (avvenuta tempo fa) da Chiara Rabbi. Roberta Di Padua in queste ore ha replicato a questo genere di commenti via social, e nelle sue stories ha scritto:

“Di cose ne sono state dette tante, alcune giuste, molte errate. Mi direte che è colpa del gossip, non è così! Esiste il gossip ed esiste lo sciacallaggio. Raccontare di una cena e di un incontro è gossip; speculare, inventare e condannare (senza conoscere e senza sapere) una donna single che ancor prima di essere un personaggio pubblico è una persona normale, padrona delle proprie scelte e della propria vita, è sciacallaggio (pseudo gossippari che mistificano la realtà e ingannano il pubblico pur di avere seguito sulle proprie pagine), questa non è cronaca rosa ma serve solo a generare cattiveria e hater.”

Roberta Di Padua replica alle critiche

Dopo Davide Donadei – che ha mostrato via social il contenuto delle loro chat – anche Roberta Di Padua si è vista costretta a replicare contro i tanti che, in queste ore, l’hanno presa di mira per l’incontro avuto con l’ex volto di Uomini e Donne. Per adesso sembra che i due non abbiano in atto alcuna liaison o, almeno, hanno preferito non confermarlo.

Durante la loro partecipazione a Uomini e Donne, Roberta non aveva fatto segreto di apprezzare Davide come persona, ma poi entrambi si erano persi di vista (e lui ha vissuto nel frattempo una storia con Chiara Rabbi). In tanti si chiedono se sulla vicenda vi saranno ulteriori sviluppi e soprattutto se Roberta Di Padua tornerà ancora a parlarne con i suoi fan della questione.

