Luca Argentero e Cristina Marino hanno annunciato via social che diventeranno presto genitori per la seconda volta.

Dopo l’arrivo della piccola Nina Speranza, Luca Argentero e Cristina Marino hanno annunciato di stare per realizzare il loro grande sogno per la seconda volta: i due sono in attesa di un altro bebè. L’attore lo ha svelato postando una foto della sua famiglia sulla spiaggia, dove il pancino dell’attrice pare già evidente.

Luca Argentero papà per la seconda volta

Con enorme gioia Luca Argentero e Cristina Marino hanno annunciato che presto diventeranno genitori per la seconda volta. “Io, te, Nina e una nuova luce…”, ha scritto l’attore, più felice che mai. I due hanno avuto la prima figlia, Nina Speranza, durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus.

Di recente entrambi hanno confessato il desiderio di allargare presto la famiglia, ma i fan non potevano sapere che l’annuncio sarebbe arrivato tanto presto. “Ci piacerebbe, amo le famiglie numerose”, aveva confessato a Oggi Cristina Marino, che è convolata a nozze con l’attore nel 2021. In tanti tra i fan hanno fatto le congratulazioni alla coppia e non vedono l’ora di saperne di più sul secondo bebè in arrivo per la coppia.

