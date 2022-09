Gianni Morandi ha mostrato per la prima volta la mano fortemente infortunata dopo l’incidente da lui avuto nel 2021.

Gianni Morandi ha subito gravi ustioni a seguito di un incidente avvenuto nella sua casa di Bologna, nel 2021. A seguire il cantante ha subito alcuni interventi e ha sempre indossato una vistosa fasciatura sulla mano più ustionata e solo oggi, per la prima volta, l’ha mostrata ai fan con uno scatto ironico sui social. In tanti hanno espresso il loro affetto e il loro sostegno al cantante, che ha confessato di aver visto la morte in faccia durante il suo incidente.

Gianni Morandi: la mano ustionata

La mano destra di Gianni Morandi è stata fortemente compromessa e segnata dal rogo in cui il cantante è accidentalmente caduto nella sua casa di Bologna.

Dopo aver subito un lungo periodo di ricovero al Centro grandi ustionati di Cesena, Morandi è potuto tornare più o meno alla sua vita di sempre, ma lui stesso ha confessato che per le mani ci sarebbe voluto del tempo per sperare in una completa guarigione. La foto da lui postata sui social – e dove è ben visibile l’ustione sulla sua mano – ha colpito molto i suoi fan, che non hanno mancato di mostrare al loro beniamino tutto il loro affetto e il loro sostegno. Gianni Morandi ha rivelato di aver temuto di morire quando è stato inghiottito dalle fiamme nella sua casa di campagna.

