Britney Spears ha replicato contro suo figlio Jayden con un post via social che ha generato grande clamore.

Di recente Jayden Federline, primo figlio di Britney Spears, ha fatto sapere tramite suo padre Kevin di non voler tornare a vivere con l’ex Reginetta del pop, che non riterrebbe in grado di fargli da madre. La cantante in queste ore ha risposto a suo figlio con un post infuocato condiviso via social, e che ha presto fatto il giro del mondo:

“Ho aiutato tuo padre che non ha un lavoro da quindici anni [vive con l’assegno di mantenimento, ndr], immagino che per voi sia più facile non avere qualcuno che vi controlli se state facendo i compiti. Sono sicura che gli standard di vostro padre che fuma erba tutti i giorni giovi alla vostra vita quotidiana di quindici e sedici anni per far parte di una generazione molto cool. Capisco il vostro bisogno di vivere con vostro padre, perché per quindici anni io ho assunto il ruolo del nulla”, ha tuonato la cantante.

Britney Spears

Britney Spears contro il figlio Jayden

Britney Spears ha affidato a un lungo post via social il suo sfogo contro il figlio Jayden, recentemente balzato agli onori delle cronache perché – secondo l’ex marito della cantante, Kevin Federline – non avrebbe alcuna intenzione di tornare a vivere con sua madre (a cui, nel corso degli anni, è stata anche tolta la custodia). La cantante se l’è presa con il ragazzo e anche con il suo ex, accusandolo di assumere marijuana e di non controllare affatto i loro due figli. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG