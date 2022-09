Cristina Chiabotto ha condiviso alcune foto delle sue vacanze a due mesi dalla nascita della sua seconda figlia.

Cristina Chiabotto si sta godendo le sue meritate vacanze estive in compagnia del marito Marco Roscio e delle sue due figlie, Luce Maria e Sofia. L’ex Miss ha postato sui social delle foto in cui si è mostrata per la prima volta in bikini dopo la nascita della seconda figlia (avvenuta appena due mesi fa) e ha fatto il pieno di like per la sua forma smagliante.

Cristina Chiabotto: il fisico dopo il parto

Senza nascondere qualche centimetro di giro vita in più a causa della recente gravidanza, Cristina Chiabotto ha conquistato i fan dei social. Nelle immagini da lei postate sui social l’ex Miss è abbronzata, sorridente e in forma smagliante e sui social in tanti le hanno chiesto quale sia stato il suo segreto per rimettersi in forma a pochi mesi dal parto.

Circa due mesi fa lei e il marito Marco Roscio hanno avuto la loro seconda bambina, Sofia, nata ad appena un anno di distanza dalla loro prima figlia, Luce Maria. I due sono al settimo cielo per la loro nuova vita da genitori e quest’anno sono partiti per le vacanze insieme alle loro due adorate bambine.

