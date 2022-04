Il Principe Harry ha ricordato con commozione sua madre Lady Diana Spencer, scomparsa quando lui aveva 13 anni.

In un’intervista per Nbc il Principe Harry è tornato a parlare della sua nuova vita in California, dei suoi due figli e di sua madre, Lady Diana, che secondo lui continuerebbe a vegliare su di lui: “È come se avesse fatto la sua parte con mio fratello, e adesso stesse aiutando me. Sento la sua presenza in quasi tutto ciò che faccio, da lassù sta vegliando su di noi”, ha ammesso l’ex duca del Sussex, e ancora, in merito al figlio Archie: “Non gli dico proprio tutto quello che è successo, però sa chi è nonna Diana. Abbiamo anche un paio di foto in casa”.

Il Principe Harry e il ricordo di Lady Diana

Il Principe Harry aveva solamente 13 anni quando è rimasto orfano di sua madre, Lady Diana, e ancora oggi la presenza della principessa è costante nella vita dell’ex duca che, da circa 2 anni, ha detto addio alla Royal Family per cercare nuova pace in California. Poche settimane fa Harry e Meghan hanno avuto un colloquio privato con la Regina Elisabetta che li ha invitati ai festeggiamenti (previsti a giugno) per il Giubileo di Platino del suo regno.

Harry non ha confermato se ci saranno ma ha fatto sapere che farà il possibile per presentare sua figlia Lilibet alla sovrana. La bambina è nata lo scorso giugno in California e, dopo la sua nascita, Harry e Meghan hanno evitato di tornare a Londra per ragioni di sicurezza.

