Nel processo che vede protagonisti Amber Heard e Johnny Depp è stato mostrato un video in cui si vede l’attore completamente ubriaco.

Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard sta tenendo il mondo con il fiato sospeso e nelle ultime ore, nell’aula dell’ultima udienza in Virginia, è stato mostrato un video inedito (realizzato dall’attrice per mezzo del suo smartphone) dove si vede l’attore che – in stato visibilmente alterato – distrugge alcuni mobili di una cucina. Nel video si sente la Heard chiedergli cosa non vada e intimargli di smettere di bere.

“Stavo passando un brutto momento e non ricordo esattamente per cosa, ma essere registrati illegalmente dall’altro si adatta perfettamente al resto delle fotografie e delle registrazioni che lei ha fatto. Questa registrazione me l’ha sempre nascosta, ma soprattutto la parte più interessante che qui non vediamo è che dopo la fine di quello che abbiamo visto ha riso più volte. Comunque ho distrutto dei mobiletti ma non ho mai toccato la signorina Heard. Non ho cercato di intimidirla. Perché lei stava filmando? Se era spaventata a morte, perché non se ne è andata?”, ha dichiarato Depp in aula (stando a quanto riporta il Fatto Quotidiano).

Johnny Depp contro Amber Heard: il processo

Nell’ultima udienza del processo che vede protagonista Johnny Depp (accusato di violenza domestica) e Amber Heard (accusata di diffamazione) sono state mostrate alcune immagini inedite che l’attrice avrebbe realizzato con il cellulare e che la sua difesa ha usato per spiegare quanto fosse intimidita dall’atteggiamento dell’attore.

Depp ha rinnegato le accuse, mentre la Heard in aula – assistendo alle immagini – è scoppiata in lacrime. In tanti si chiedono che piega prenderà il processo e soprattutto quali saranno le ripercussioni per i due attori ora che anche la loro ex terapista di coppia ha ammesso pubblicamente quanto il loro rapporto fosse dannoso per entrambi.

