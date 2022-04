Scopriamo quali sono le star che hanno deciso di affidarsi alla terapia di coppia per salvare il loro matrimonio.

Moltissime star (tra cui i Ferragnez) hanno svelato al grande pubblico di essersi affidate alla terapia di coppia per cercare di venirsi incontro e risolvere alcuni piccoli problemi (ma anche grandi) del loro matrimonio. Scopriamo di quali si tratta e cosa hanno raccontato in merito alla terapia di coppia.

Francesco Facchinetti Wilma Helena Faissol

Le star in terapia di coppia: di chi si tratta

Jada Pinkett e Will Smith sono una coppia apparentemente inossidabile dello show business italiano, ma i due non hanno fatto segreto di aver vissuto diversi problemi di coppia (e di aver fatto fronte comune difronte ai loro rispettivi tradimenti). Le due star frequentano da anni una terapista che li avrebbe incentivati a parlare delle loro incomprensioni. Smith ha confessato al Sun in merito alla terapia: “Ti siedi di fronte a tua moglie, le dici tutta la verità, e lei ti dice tutta la verità. Prima si fa pulizia e poi si passa dall’altra parte. Che è quella della comprensione”.

Anche Chiara Ferragni e Fedez hanno tratto beneficio dalla terapia di coppia e – oltre ad aver mostrato alcune delle sedute nella serie di Prime Video, The Ferragnez – hanno confessato che per loro si tratterebbe di una pratica “da normalizzare”. L’influencer e suo marito sono riusciti a risolvere alcuni problemi di comunicazione tra loro proprio grazie a un terapista, pratica che entrambi hanno suggerito ai loro fan.

Fedez Chiara Ferragni

Pink e suo marito Carey Hart sono stati separati per oltre un anno prima di pensare di riprovare a stare insieme e interpellare un terapista di coppia. “Quando ti sposi non c’è un manuale, e la terapia ci ha salvati”, ha dichiarato la celebre rockstar a Vanity Fair. I due sono sposati dal 2006 e insieme hanno avuto due figli, Willow e Jameson.

Anche Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Helena Faissol hanno confessato di essersi rivolti a un terapista di coppia: “Vorrei sdoganare questa pratica, vorrei che non fosse più vissuta come un tabù. La cura delle emozioni è importante come il cardiologo. Quindi sono contenta di condividere anche questo nostro lato, perché i personaggi che fanno vedere solo le cose belle sono noiosi, è molto noioso vedere solo gente perfetta”, ha dichiarato la moglie di Facchinetti nella serie The Facchinettis. I due sono sposati dal 2014 e sembrano essere più felici e uniti che mai.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG