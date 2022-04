Sono molte le star che, volenti o nolenti, hanno interrotto i rapporti con i loro genitori e i loro figli. Scopriamo di chi si tratta.

Da Tom Cruise (che non vedrebbe più sua figlia Suri) a Brad Pitt (il cui figlio adottivo, Maddox, ha deciso di rinunciare al suo cognome) scopriamo quali sono le star che hanno interrotto i rapporti con i loro figli e per quali motivi.

Tom Cruise

Le star e i rapporti complicati tra genitori e figli

Il rapporto tra Tom Cruise e sua figlia Suri sembra essere piuttosto controverso: padre e figlia sono stati molto legati fino a quanto la madre della bambina, Katie Holmes, non ha deciso di chiedere il divorzio. A seguire sembra che l’attore non abbia più visto né sentito sua figlia e che la sua appartenenza alla Chiesa di Scientology abbia avuto un ruolo in questo. Sulla notizia non sono mai emerse conferme e Cruise non ha mai parlato pubblicamente della vicenda.

Maddox Jolie ha rinunciato al cognome Pitt dopo che il padre adottivo, Brad Pitt, ha divorziato da sua madre Angelina Jolie. Il ragazzo ha anche testimoniato contro il celebre attore nel complicato processo che ha visto protagonisti i due divi per la custodia dei loro figli. Maddox e Brad Pitt avrebbero smesso di parlarsi.

Anche i rapporti tra il principe Harry e suo padre Carlo non sarebbero dei migliori: nella sua discussa intervista da Oprah Winfrey, Harry ha dichiarato di non aver parlato con il Principe per mesi. “Ho avuto tre colloqui con mia nonna, e due con mio padre prima che smettesse di rispondermi. E poi ha detto, puoi mettere tutto questo per iscritto?”, ha dichiarato Harry alla CBS.

Britney Spears ha avuto rapporti controversi con la sua famiglia e ha intentato una causa milionaria contro suo padre, che per anni è stato il suo unico tutore legale. I due, dopo la vittoria della popstar in tribunale, hanno interrotto ogni rapporto.

Rapporti non altrettanto facili sono quelli che hanno caratterizzato la relazione tra Lindsay Lohan e suo padre: lui sarebbe stato arrestato per spaccio di droga e a seguire avrebbe cercato di ottenere denaro vendendo informazioni sulla fama della figlia.

Una vicenda simile ha investito anche Meghan Markle, che infatti ha deciso di recarsi all’altare da sola (e suo padre Thomas Markle non è stato invitato al suo Royal Wedding).

