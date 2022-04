Dover recitare è un conto, ma quando si tratta della vita reale queste star proprio non si sopportano: scopriamo di chi si tratta.

Dalle schermaglie via social tra Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall alla decennale inimicizia tra Shannen Doherty e Jennie Garth: scopriamo quali sono le star che si sono trovate a recitare insieme ma che in realtà nella vita reale proprio non si sopportano.

Sarah Jessica Parker Kim Cattrall

Le star che non si sopportano

Tra Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall non corre buon sangue e più volte le due attrici se ne sono dette di tutti i colori a mezzo social nonostante per anni si siano trovate a convivere sul set di Sex and the city. “Non siamo mai state amiche. Eravamo colleghe. Credo che lei avrebbe potuto essere più carina. Non so quale sia il suo problema”, ha dichiarato Cattrall in un’intervista da Piers Morgan. Quando nel 2018 è scomparso il fratello dell’attrice e Sarah Jessica Parker le ha inviato un messaggio di condoglianze, lei lo ha rifiutato affermando: “Non ho bisogno del tuo affetto o del tuo supporto in un momento tragico come questo”. Insomma, è fuor di dubbio che tra le due non ci sia alcuna amicizia.

Altra coppia storica di amiche – che tanto amiche non sono mai state – è quella formata da Shannen Doherty e Jennie Garth. Le due hanno condiviso il set di Beverly Hills 90210. Sembra che le due attrici non siano mai andate d’accordo e, secondo AlFemminile.com, sarebbero arrivate persino alle mani.

Altre due star che proprio non si sopportano sono Johnny Depp e Angelina Jolie. Dopo aver lavorato sul set di The Tourist il divo Hollywoodiano avrebbe rifiutato ogni altro ingaggio insieme ad Angelina, che – secondo indiscrezioni – per lui sarebbe una “prima donna”.

Lauren Graham di Una mamma per amica, a quanto pare non avrebbe mai avuto un buon rapporto con Scott Patterson, il “Luke” della famosa serie tv. L’amore tra i due sul set ha fatto sognare migliaia di telespettatori ma, secondo i rumor in circolazione, nel backstage si sarebbero rivolti a malapena la parola.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG