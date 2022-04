ASAP Rocky, il compagno di Rihanna e padre del suo primo figlio, sarebbe stato arrestato per una sparatoria.

Stando a quanto riporta TMZ, il rapper ASAP Rocky sarebbe stato arrestato all’aeroporto di Los Angeles a causa di una sparatoria (avrebbe sparato ad un uomo lo scorso novembre). Le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione nella villa del rapper mentre Rihanna, incinta del loro primo figlio, si trovava alle Barbados.

Rihanna: ASAP Rocky è stato arrestato

Una nuova bufera si è abbattuta su Rihanna e sulla sua vita privata: il compagno della cantante sarebbe stato arrestato con l’accusa di aver ferito a una mano un uomo per mezzo di una pistola. Solo alcuni giorni fa la coppia era stata travolta dallo scandalo di un presunto tradimento (poi smentito) che avrebbe visto protagonisti lo stesso ASAP e la stilista Amina Muaddi.

Rihanna è incinta del primo figlio atteso insieme al rapper, che dovrebbe nascere nelle prossime settimane. Al momento non è dato sapere se le accuse contro il rapper siano certe e se verrà rilasciato nelle prossime ore. Rihanna non ha rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti si chiedono quale sia la verità in merito alla vicenda.

