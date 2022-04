Secondo indiscrezioni Rihanna e il futuro padre del suo bambino, Asap Rocky, si sarebbero lasciati a causa di un tradimento.

Rottura in corso tra Rihanna e il padre di suo figlio, Asap Rocky? Secondo l’influencer Louis Via Roma, il rapper avrebbe tradito la celebre cantante con la stilista Amina Muaddi, che per altro avrebbe realizzato delle scarpe per la stessa Rihanna in passato. Al momento la voce resta senza conferme e Rihanna, attraverso i social, continua a postare dei teneri scatti del suo pancione (la cantante dovrebbe partorire il suo primo figlio nelle prossime settimane).

Rihanna tradita da Asap Rocky

Clamorosa rottura in vista tra Rihanna e Asap Rocky? La coppia, che ha annunciato di attendere la cicogna pochi mesi fa, è finita al centro di uno scandalo tradimento.

Secondo l’influencer Louis Via Roma la cantante avrebbe lasciato il rapper dopo aver scoperto di esser stata da lui tradita con la stilista Amina Muaddi durante la Paris Fashion Week. Al momento l’indiscrezione non ha ricevuto conferme, e sui social Rihanna continua a postare teneri e sensuali scatti col suo pancione (ma del rapper, al momento, non vi è nessuna traccia). La celebre popstar romperà il silenzio in merito alla vicenda?

