John Travolta ha dedicato un commovente messaggio a suo figlio Jett, che il 14 aprile avrebbe compiuto 30 anni.

Come ogni anno nel giorno del compleanno di suo figlio, Jett, John Travolta ha dedicato a lui un tenero messaggio via social. “Mio carissimo Jetty, mi manchi più di quanto le parole possano esprimere. Ti penso ogni giorno. Buon compleanno. Con amore, papà”, ha scritto l’attore nel suo messaggio dedicato al figlio, scomparso nel 2009 a soli 16 anni.

John Travolta: il messaggio al figlio scomparso

Jett Travolta, figlio di John Travolta e Kelly Preston, è morto il 2 gennaio 2009 in circostanze che non sono mai state ufficialmente chiarite con la stampa. Il ragazzo aveva 16 anni ed era affetto da autismo e si trovava in vacanza con la famiglia alle Bahamas al momento della scomparsa. La sua morte è stata a lungo motivo di dolore per i suoi genitori, che per questo si sono a lungo dedicati alla loro fondazione dedicata all’autismo.

Nel 2020 Travolta si è trovato a fare i conti con un’altra tragedia: sua moglie Kelly Preston è scomparsa dopo una lunga battaglia con il cancro. L’attore è rimasto da solo a crescere i due figli Ella e Benjamin, a cui ha deciso di dedicare tutte le sue attenzioni dopo un periodo così difficile e delicato.

