Britney Spears ha annunciato pubblicamente di aspettare il suo terzo figlio. Anche il compagno della cantante ha commentato la notizia.

Britney Spears sarà madre per la terza volta: dopo Sean Preston e Jayden James avuti dall’ex marito Kevin Federline, l’ex Reginetta del pop avrà un figlio dal compagno Sam Asghari. Dopo il suo annuncio via social anche lui ha commentato la notizia con un post in cui ha scritto:

“Il matrimonio e i figli sono una parte naturale di una relazione forte e piena di amore e rispetto. La paternità è qualcosa a cui ho sempre aspirato e non la prendo alla leggera. Sarà il lavoro più importante che io abbia mai fatto”.

Britney Spears: il terzo figlio

Oggi Britney Spears sembra aver ritrovato la serenità dopo la difficile e lunga battaglia legale per togliere la sua custodia esclusiva al padre Jamie. La cantante ha anche ritrovato la felicità in amore: da alcuni anni al suo fianco è sempre presente il fidanzato Sam Asghari, con cui presto realizzerà il sogno di diventare madre per la terza volta. La cantante ha annunciato di essersi sottoposta a un test di gravidanza proprio perché il fidanzato le aveva suggerito che fosse incinta.

“Ho fatto un test di gravidanza e, bene, sono incinta. Non uscirò molto, a causa dei paparazzi che tentano di fare soldi fotografandomi, come già stanno facendo. È dura perché nelle precedenti gravidanze ho avuto la depressione perinatale. È stato orribile. All’epoca le donne non ne parlavano. Alcuni considerano pericoloso che una donna si lamenti in questo modo mentre aspetta un bambino, ma ora le donne ne parlano di più. Grazie a Dio, non dobbiamo tenere segreto questo dolore. Stavolta farò yoga tutti i giorni, diffondendo gioia e amore”, ha scritto via social.

