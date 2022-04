Dopo lo scandalo in merito al presunto tradimento ai suoi danni, Wanda Nara è tornata a parlare di China Suarez.

Wanda Nara, che sarà presto protagonista della serie tv argentina Los Protectores, è tornata a parlare dello scandalo che ha investito lei e suo marito a causa della modella Eugenia “China” Suarez, che avrebbe incontrato Icardi in un hotel di Parigi. La manager e moglie del calciatore, che ha accettato di perdonarlo, ha confessato (stando a quanto riporta calciomercato.com): “Non mi dà fastidio sentir parlare della China Suarez. Non c’è altro di cui parlare. La verità è che tutto è già stato discusso , alcune cose erano reali e altre no, alcune cose erano esagerate e altre no. Non ho niente da dire su Mauro”.

Wanda Nara: la confessione su China Suarez

Wanda Nara è tornata a parlare dello scandalo tradimento e ha affermato di non essere infastidita dalle domande da lei ricevute sulla modella Eugenia Suarez, la stessa con cui suo marito Mauro Icardi avrebbe tentato di tradirla. I due hanno inaspettatamente fatto pace e Wanda Nara ha accettato che Icardi tornasse a vivere con lei e i suoi figli. “Gli dispiace e io credo nel perdono. L’ho guardato negli occhi, eravamo soli e credo nel suo pentimento… Tutto nella vita accade per una ragione, l’importante è l’amore. Entrambi abbiamo avuto la possibilità di sceglierci di nuovo“, ha dichiarato in un’intervista da Susana Gimenez. La storia tra i due è destinata a durare?

Nelle ultime settimane si è sparsa la voce che Wanda Nara abbia ricevuto delle avances dalla sua ex guardia del corpo, fatto che avrebbe mandato Icardi su tutte le furie.

