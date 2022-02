Rihanna è incinta: le prime foto con il pancione

Attraverso i social Rihanna ha svelato di essere incinta del suo primo figlio. La cantante dovrebbe diventare madre durante la primavera del 2022.

Rihanna: il primo figlio

Rihanna e il rapper Asap Rocky saranno presto genitori: sui social sono rapidamente diventate virali le immagini della cantante (con il pancione in bella vista) e del suo compagno, che si tenevano mano nella mano per le vie della Grande Mela. Il piccolo (o la piccola) dovrebbe nascere durante la primavera del 2022 e sono in tanti a chiedersi quale sarà il nome che i due avranno scelto per quello che sarà il loro primogenito. La coppia è stata fotografata durante un servizio fotografico a New York dove la cantante ha indossato un lungo cappotto sbottonato proprio all’altezza della pancia (lasciata in bella mostra).

Finora la notizia della gravidanza era stata tenuta top secret da Rihanna, ma in tanti sui social sono in attesa di saperne di più proprio dalla diretta interessata. La cantante svelerà qualche dettaglio in più ai suoi fan, impazienti di conoscere ogni retroscena sull’arrivo del suo primo bebè? Staremo a vedere. Lei e Asap Rocky sono amici da anni ma sarebbero usciti allo scoperto solamente nel 2020 e, dopo appena un anno d’amore, i due hanno voluto svelare l’arrivo del loro primo figlio.